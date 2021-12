Dybala-Juventus, ansia rinnovo: le due big restano alla finestra

In attesa del super gennaio, la Juventus si avvicina alla zona Champions League. Intanto tiene banco la questione legata al rinnovo del giocatore

La Juventus è andata in vacanza piuttosto soddisfatta dopo le ultime vittorie in Serie A: 13 punti conquistati sui 15 a disposizione, hanno permesso ad Allegri di riportarsi a quattro lunghezze dalla zona Champions League. Così come annunciato dal tecnico toscano, il mese di gennaio sarà fondamentale per il prosieguo della stagione della Juventus, con le sfide alle prime tre del campionato ed il derby d’Italia in Supercoppa Italiana. Intanto, a Torino tiene banco la questione rinnovo della Joya Dybala.

L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma non ha ancora trovato l’accordo per prolungare la sua permanenza in bianconero. La sua avventura con la Juventus, iniziata nel 2015, potrebbe presto finire. In caso di mancata intesa, Dybala potrebbe accordarsi con un’altra società già a partire da gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero due big interessate all’ingaggio della Joya.

Juventus, idea Dybala per Milan e Inter

I numeri di Paulo Dybala in bianconero sono una sentenza: 271 presenze, 108 reti e 51 assist. Nel bene e nel male, le sue giocate appartengono alla storia della Juventus. Una storia che potrebbe interrompersi qualora il suo agente Antun non trovasse l’accordo con il club per continuare ad aumentare i numeri sopra citati. La situazione di instabilità fa ben sperare Milan ed Inter, intenzionate a fare un tentativo per l’ingaggio di Dybala a partire da giugno.