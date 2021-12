Rivoluzione Juventus, da Dybala a Kulusevski: otto i possibili partenti

La Juventus ragiona su una possibile rivoluzione tra le finestre di calciomercato invernali ed estive: ben otto i possibili partenti

Prima parte di stagione per la Juventus con troppi bassi e pochi alti, ma con qualche soddisfazione che è arrivata dalla Champions League, dove è arrivato il passaggio agli ottavi di finale come primi nel girone davanti al Chelsea.

Nel frattempo in questi primi mesi di stagione sono state evidenziate diverse lacune nella rosa di Massimiliano Allegri, che potrebbero portare a una vera rivoluzione in bianconero. Infatti tra gennaio e la prossima estate potrebbero essere ben otto i calciatori in partenza. Nella sessione invernale uno dei nomi più papabili per dire addio a Torino sarebbe Aaron Ramsey, mai integratosi realmente nella realtà juventina. Anche Daniele Rugani potrebbe trovare una sistemazione altrove, forse sempre in Serie A. Infine c’è il caso Arthur, che nelle ultime giornate ha trovato maggiore fiducia, ma che davanti a una buona offerta potrebbe partire a gennaio.

Juventus, la rivoluzione continua in estate: anche Dybala e de Ligt in bilico

Rivoluzione potrebbe essere la parola chiave per le prossime sessioni di calciomercato della Juventus. Dopo le cessioni che potrebbero avvenire a gennaio, anche in estate potrebbero arrivare diversi addii. Tra tutti il nome che salta all’occhio è quello di Paulo Dybala, che a causa dei tanti infortuni continua a non riuscire a incidere molto. Anche l’argentino potrebbe rientrare tra le cessioni, in cui potrebbe essere incluso anche Matthijs de Ligt.

Il centrale olandese infatti ha diverse pretendenti e potrebbe rappresentare un’ottima occasione per fare cassa in estate. Oltre a due nomi importanti come quelli citati, chi ha maggiori possibilità di partire sarebbe Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus come giovane promessa, ma che per ora non ha mai trovato continuità, faticando a convincere tifosi e società. Infine anche l’involuzione di Adrien Rabiot potrebbe portare la Juventus a pensare al suo addio in estate. Dunque otto possibili partenze per una nuova e totale rivoluzione tra i bianconeri.