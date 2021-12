Juventus, Cavani più vicino alla firma: svolta improvvisa

Il futuro di Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United, è più vicino ad una svolta: Juventus avvisata, firma ad un passo

Non è un mistero che uno dei ‘problemi’ di questo inizio di stagione della Juventus sia l’attacco che stenta ad ingranare. Da Morata che sta deludendo ed il cui riscatto dall’Atletico Madrid è sempre più in bilico, fino a Dybala che rimane in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’. Uno dei nomi che in diverse occasioni è stato accostato ai colori bianconeri per i prossimi mesi è certamente quello di Edinson Cavani, attaccante del Manchester United che ha intenzione di cambiare aria già nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Anticipo sull’Inter, la Juventus ha la carta giusta: sì allo scambio

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe già da tempo un preaccordo per l’arrivo di Edinson Cavani. Il giocatore uruguagio è in scadenza a fine stagione con il Manchester United ma il suo addio all’Old Trafford potrebbe consumarsi ben prima. Ad affacciarsi con forza resta il Corinthians che, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione a gennaio, durante la sessione invernale di calciomercato, vorrebbe superare la concorrenza per portare Cavani in Brasile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Serie A

Juve, Cavani si allontana: c’è il Corinthians

Il club verdeoro ha avanzato una proposta d’ingaggio molto importante al ‘Matador’, ben superiore a quello che il Barcellona, fino al giugno 2023, garantirebbe all’ex Napoli. La squadra di Sylvinho, dunque, avrebbe tutta l’intenzione di superare e beffare la squadra di Laporta e Juventus che ormai da diversi mesi tallonano la punta del Manchester United.

Cavani compirà 35 anni a febbraio: il giocatore, come viene riportato, nei prossimi giorni proverà a negoziare la rescissione con la società inglese per poi decidere definitivamente la sua prossima squadra.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus non fa sconti: scambio stellare col Chelsea per de Ligt

Situazione dunque in divenire, la Juventus alla finestra: il colpo Cavani può allontanarsi definitivamente dai bianconeri.