Calciomercato Juventus, decisione presa: la scelta di Cavani

Edinson Cavani è uno dei profili seguiti dal club bianconero per l’attacco: il bomber ex Napoli avrebbe scelto la sua nuova destinazione

Nonostante la dirigenza bianconera avesse messo in conto qualche difficoltà nel reparto offensivo a causa della partenza improvvisa di Cristiano Ronaldo, forse nessuno si sarebbe aspettato che arrivati a dicembre diventasse ‘urgente’ la ricerca di un nuovo attaccante. Le scialbe prestazioni di Alvaro Morata però, e i continui guai fisici di Paulo Dybala, impongono un intervento sul mercato di gennaio.

Il nome di Edinson Cavani, già visto in Italia con la maglia del Napoli, è in realtà nell’agenda della dirigenza bianconera da tempo. Ora che è diventato impellente portare un altro attaccante alla corte di Allegri, i bianconeri erano sul punto di affondare il colpo con lo United – proprietario del cartellino del Matador – per chiudere l’operazione. Come riporta il portale francese Footmercato però, il sudamericano pare aver già preso una decisione.

Calciomercato, Cavani ha fatto la sua scelta: addio Juventus

Chiuso dallo stesso Cristiano Ronaldo, nonchè da Rashford, Greenwood, Sancho e tutti gli altri giocatori offensivi a disposizione del nuovo tecncio Rangnick, Cavani avrebbe deciso alfine di cambiare aria. La scelta sarebbe ricaduta sul Barcellona, che ha appena dovuto dolorosamente dire addio al Kun Agüero. E che non può restare in attacco col solo Luuk De Jong, tra l’altro deludente nelle sue performances in questo inizio di stagione.

Rifiutate le avances del Boca Juniors, che aveva provato a convincerlo a trasferirsi in Argentina, il bomber ex PSG è in attesa di trovare l’accordo ecomomico col club blaugrana per trasferirisi in Catalogna già nel mese di gennaio. Ora la Juve dovrà necessariamente virare su altri obiettivi.