Scoppia il ‘caso’ Mertens in casa Napoli: assalto dalla Serie A

Il Napoli cade rovinosamente contro lo Spezia tra le mura amiche. A peggiorare la situazione c’è il ‘caso’ Mertens: assalto dalla Serie A

Dopo la vittoria contro il Milan che aveva ridato morale a una squadra che a causa dei tanti infortuni si era un po’ smarrita, torna a cadere in casa il Napoli contro lo Spezia. Una partita per gran parte sfortunata, ma che comunque i partenopei non sono riusciti a ribaltare.

Ad alzare un nuovo polverone però è stata la scelta di Luciano Spalletti di sostituire Dries Mertens, uno degli uomini più pericolosi, al termine del primo tempo, per fare entrare Petagna. Una scelta che non è risultata vincente e che è stata motivata dallo stesso tecnico come scelta tecnica. Nuovi malumori stanno emergendo in casa Napoli? Al momento non è dato saperlo, ma la Serie A torna a mettere il mirino sul belga in scadenza.

Mertens sostituito all’intervallo: il Milan lo mette nel mirino

Solo 45 minuti in campo per Dries Mertens nella sfida persa contro lo Spezia, e poi la sostituzione all’intervallo nonostante sia stato uno degli uomini più pericolosi nel primo tempo e il Napoli fosse sotto nel punteggio. Una scelta quella di Spalletti che potrebbe rappresentare un input per i club interessati al belga.

Infatti a mettere gli occhi su Mertens potrebbe essere il Milan, che continua a cercare un attaccante e che potrebbe puntare a prelevarlo a parametro zero a giugno, visto che il contratto dell’attaccante col Napoli scadrà proprio nella prossima estate. I discorsi sul futuro del bomber belga però potrebbero partire già a gennaio, quando sarà possibile prendere accordi con i calciatori in scadenza.