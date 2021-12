Scoppia il caso Acerbi in casa Lazio, con i tifosi biancocelesti che contestano il difensore: occasione Inter per tentare lo scambio

Vince anche in trasferta, ma non si placano i malumori dei tifosi. Il gesto di Francesco Acerbi nell’esultanza contro il Genoa ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti, che avrebbero preso una decisione forte nei suoi confronti.

Il dito sul naso zittendo la curva nord non è stato perdonato dai tifosi, che non hanno accettato le scuse pervenute sui social. Infatti i tifosi della Lazio hanno emanato un comunicato in cui già l’incipit fa capire tutto: “Acerbi via da Roma subito”. Il difensore ex Sassuolo verrà fischiato dai tifosi laziali a ogni partita, così per lui l’addio potrebbe prendere vita subito. Occasione per l’Inter che potrebbe tentare lo scambio.

Acerbi via subito, l’Inter tenta lo scambio con Vecino

La Lazio potrebbe perdere una delle sue colonne della difesa, ovvero Francesco Acerbi. Nelle ultime giornate senza Immobile, il centrale si è anche improvvisato bomber, segnando due gol nelle ultime due partite. Il rapporto con i tifosi però sembrerebbe ormai difficile da risanare, così sulle tracce del difensore ci sarebbe diversi club interessati come Inter e Milan, ma i primi potrebbero far partire subito l’assalto.

Infatti i nerazzurri da tempo seguono con interesse Acerbi e potrebbero tentare uno scambio già nella finestra di gennaio. Sul piatto verrebbe messo il cartellino di Matias Vecino, centrocampista di grande esperienza che è in scadenza di contratto con l’Inter. Uno scambio che dunque risolverebbe il problema addio a zero di Vecino e porterebbero la Lazio ad accontentare i tifosi con l’addio di Acerbi.