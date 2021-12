Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Serie A

La Juve finisce in bellezza il 2021. Ora la dirigenza punta a rinforzare la rosa e guarda in casa Milan

La Juventus ha terminato l’anno in bellezza con il successo sul Cagliari. Una partita non facile, i bianconeri hanno rischiato due volte di subire il pareggio ma la mira di Dalbert ed il miracolo di Szczesny su Joao Pedro hanno permesso di ottenere i tre punti. I passi falsi di Atalanta e Napoli nella 19a giornata hanno riavvicinato gli uomini di Allegri al quarto posto, ora distante quattro lunghezze.

La vetta sembra un miraggio: l’Inter prima dista 12 lunghezze mentre il Milan secondo 8. Pesano le cinque sconfitte in campionato, segno di tutte le difficoltà incontrate dal tecnico toscano. Tra infortuni – vedi Dybala e Chiesa – passi falsi e errori, la Juventus ha visto progressivamente allontanarsi i campioni d’Italia. Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione uno dei migliori centrocampi della storia della Juventus e la dirigenza sembra intenzionata a rinforzare la rosa proprio nella linea mediana del campo. Piace Bennacer del Milan ma Maldini avrebbe chiesto una contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, scambio McKennie-Bennacer con il Milan

La Juventus ha messo nel mirino Bennacer. Classe 1997, è arrivato al Milan nell’estate 2019. Pioli lo ha schierato in 24 occasioni in questa prima parte di stagione. Il francese ha dimostrato di sapersi muovere tra le linee, caratteristica latente in casa Juve. Maldini sarebbe disposto a farlo partire per Torino ma avrebbe chiesto in cambio Weston McKennie. Un vero e proprio ‘sacrificio’ per Allegri dopo i due gol realizzati in Serie A dal texano.