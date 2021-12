Calciomercato, decisione presa: niente Inter, preferisce il Milan

Il derby di calciomercato tra Milan e Inter pare avere già un vincitore: decisione presa, il calciatore preferisce il club rossonero

L’Inter la sta facendo sempre più da padrona nella lotta scudetto. Gli uomini di Inzaghi sono senza dubbio la squadra più in forma della Serie A e continuano a spazzare gli avversari che capitano a tiro. Tutti pensavamo probabilmente che le pesantissime partenze di Lukaku e Hakimi in estate avrebbero potuto incidere maggiormente.

Ed è qui che entra in gioco Inzaghi, capace di innalzare parecchio il livello qualitativo della sua truppa in campo. L’ex Lazio ha proseguito alla grande l’importante lavoro svolto da Conte sulla mentalità, dando tanto anche di suo. Dall’altra sponda di Milano, invece, abbiamo una situazione ben diversa. Il Milan sta vivendo un momento di calo evidente, culminato nella sconfitta di misura a San Siro contro il Napoli. Il trofeo Nazionale è ancora alla portata dei rossoneri, ma servirà un cambio di passo immediato per restare sulla scia della cugina schiacciasassi. Si passera in questo senso anche dal calciomercato di gennaio, vista la perdita di Kjaer per tutta la stagione. I pensieri della società, però, vanno anche al futuro: in particolare condividono un importante obiettivo con la ‘Beneamata’.

Calciomercato, preferisce il Milan: bye bye Inter

Il profilo in questione è quello di Marco Asensio, pedina in uscita dal Real Madrid. Il classe ’96 non è più centrale da tempo nei piani dei ‘Blancos’ di Ancelotti. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe sfruttare la sua cessione nei prossimi mesi per accumulare un tesoretto significativo e puntare con forza Kounde del Siviglia.

Le due milanesi seguono con estrema attenzione la vicenda, anche perché il contratto di Asensio è in scadenza giugno 2023. La valutazione per ora si attesta sui40 milioni di euro, ma potrebbe calare considerando il termine dell’accordo. Stando a quanto si apprende da ‘Elnational.cat’, inoltre, il giocatore avrebbe già le idee chiare sulla prossima destinazione. Preferirebbe, infatti, approdare alla corte di Pioli, nonostante l’Inter gli offrirebbe un ingaggio superiore. Il motivo sarebbe dovuto alla presenza di Brahim Diaz, con cui ha un ottimo rapporto, oltre alla possibilità di accumulare più minuti in ottica mondiale. Il suo attuale stipendio si attesta sui 5 milioni netti, perciò sarebbe alla portata del Milan. Asensio, quindi, direbbe di no all’Inter per sposare la causa degli acerrimi rivali.