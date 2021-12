Juventus furiosa e rispunta Donnarumma: lo scenario

La Juventus su tutte le furie per le recenti dichiarazioni: torna di moda il nome di Gianluigi Donnarumma per i bianconeri

La vittoria sul Cagliari chiude con tre punti il 2021 della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri continua la sua risalita in classifica, con la speranza che l’imminente calciomercato invernale possa portare gradite sorprese allo scacchiere tattico del tecnico livornese. In tal senso, la Juventus, non avrebbe gradito le recenti dichiarazioni di uno dei big bianconeri. Si tratta di Wojciech Szczesny che, al termine della gara vinta contro la squadra sarda, non le ha mandate a dire criticando non poco la squadra torinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, all-in per Vlahovic: c’è una nuova carta!

“Si gioca sempre con la puzza sotto il naso e non mi piace”, ha detto il portiere polacco ai come riferito da ‘Sportmediaset‘, portando un pesante malcontento ai vertici juventini che non hanno gradito le parole dell’ex romanista. “Oggi ci è andata bene, a Venezia abbiamo perso due punti, quindi bisogna migliorare”, ha rincarato la dose Szczesny a ‘DAZN’. Adesso il portiere potrebbe tornare nuovamente sul mercato lasciando spazio ad un grande sogno per i pali bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, che ‘stoccata’ di Arrivabene: “Sono più attaccati ai procuratori”

Juventus, Szczesny torna in bilico: sogno Donnarumma

Parole dure che hanno lasciato strascichi importanti. La Juventus valuta il futuro di Wojciech Szczesny, un futuro che potrebbe essere lontano da Torino. La ‘Vecchia Signora’ valuta la cessione, tutt’altro che semplice, del portiere polacco. Addio complicato soprattutto per il pesante ingaggio da 7 milioni netti a stagione.

Sullo sfondo c’è sempre quel Donnarumma solo sfiorato in estate e che adesso, vista la sgradevole situazione vissuta al PSG con Keylor Navas, potrebbe dire addio e trasferirsi a Torino. Come anticipato, tutto dipenderà da Szczesny.

LEGGI ANCHE >>>Assalto a Chiesa, il due per uno fa tentennare la Juventus

Se la Juventus dovesse trovare una squadra disposta ad accontentare le richieste del 31enne di Varsavia, allora l’assalto a Donnarumma sarebbe una gradita conseguenza dell’addio di Szczesny.