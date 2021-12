Sorpresa Milan, il bomber può arrivare dalla Premier League

Prosegue la caccia ad un nuovo attaccante ed in casa Milan spunta un’ultima idea direttamente dalla Premier League

Una stagione iniziata bene ma che adesso sta vedendo un preoccupante calo che, in parte, ha compromesso la classifica per la squadra di Pioli. Il Milan ripartirà questa sera dall’ultima gara del 2021, in casa dell’Empoli. I rossoneri devono chiudere al meglio il girone d’andata e, allo stesso tempo, valutare quelle che saranno le prossime operazioni che il calciomercato invernale riserverà per la squadra meneghina. Tra entrate ed uscite, il ‘Diavolo’ è a caccia di un nuovo attaccante visti i continui stop di Ibrahimovic e le prestazioni altalenanti di Leao e Giroud.

Diversi i nomi attenzionati dal duo Maldini-Massara per il mese di gennaio. Vista anche l’uscita dalla Champions League ed i mancati introiti derivanti dalla massima competizione europea, l’idea della società di via Aldo Rossi sarebbe quella di regalare a Pioli un nuovo attaccanti a costi contenuti o comunque in prestito. Occhi in Premier League, dove la pista che porta a Kelechi Iheanacho può diventare calda per l’attacco rossonero.

Milan, occhi su Iheanacho: la situazione

L’attaccante ex Manchester City fatica a trovare spazio con la maglia del Leicester, con la quale ha collezionato 19 presenze con 3 reti e 5 assist in soli 832′ in campo. Una situazione che può favorire il Milan per le prossime settimane di mercato.

L’idea di Maldini e Massara sarebbe quella di tentare la formula del prestito per il 25enne nigeriano, in scadenza il 30 giugno 2024 con i ‘Foxes’.

Situazione in divenire, con la società meneghina che potrebbe muovere i suoi passi nelle prossime settimane: Iheanacho è più di un’idea per l’attacco del Milan.