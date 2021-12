Rangnick beffa Juve e Milan | Colpo ad un passo dalla Francia

Rangnick è già scatenato sul mercato e sta per beffare Juventus e Milan per il talento francese

L’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e ha ridato nuova linfa alla squadra. L’allenatore tedesco ha già in mente il progetto per rinforzare la rosa e renderla ancora più competitiva. In un periodo in cui dall’Inghilterra circolano voci di un possibile addio di Marcus Rashford, direzione Spagna, lo United sta per completare un colpo in vista di gennaio.

Il giocatore in questione è Boubacar Kamara, centrocampista francese classe ’99. Il mediano sta impressionando le big con le sue prestazioni al Marsiglia e ha un contratto fino a giugno 2022, una situazione che costringe il club francese ad ascoltare possibili offerte. Il Manchester United sembra in vantaggio sulle altre big europee anche per il bomber norvegese Erling Haaland, in vista del mercato estivo. Intanto, però, secondo il ‘The Sun’, i Red Devils starebbero per chiudere il colpo Kamara. Un giocatore che di recente è stato anche nei pensieri di Juventus e Milan.

Il Manchester United ad un passo da Kamara: Juve e Milan beffate

Milan e Juventus cercano un centrocampista che possa garantire copertura ma che allo stesso tempo abbia dinamismo. Boubacar Kamara incarna queste caratteristiche e vista la giovane età rappresenta l’ennesimo talento sfornato dal calcio francese che negli ultimi anni ne sta scoprendo uno dopo l’altro. Visto il contratto in scadenza, il Marsiglia ha interesse a vendere il giocatore nel mercato di gennaio, per non perderlo a costo zero e il Manchester United è a un passo dal chiudere l’affare. Per le big italiane competere economicamente con una potenza come lo United è un’impresa al momento totalmente impensabile.