Milan, Leao può partire per la maxi offerta: già scelto il sostituto

Il Milan pensa al futuro e potrebbe accettare la possibile offerta per Leao: in caso di addio è già pronto il sostituto

Il Milan continua il suo percorso di crescita e programma anche le mosse da attuare in futuro. I rossoneri sono migliorati tanti in questi due anni e non hanno intenzione di fermarsi, ma devono tenere d’occhio anche le possibili uscite che potrebbero diventare realtà soprattutto in caso di offerte importanti.

LEGGI ANCHE >>> Dal campo al mercato, battaglia totale Milan-Napoli: scambio e rossoneri ko

Calciomercato Milan, addio Leao: già scelto il sostituto

Un calciatore che non è sul mercato ma può partire in caso di assalto delle big. Non è escluso che con un’offerta importante, l’attaccante saluti i rossoneri in futuro. La società potrebbe pensare di accettare eventuali proposte da circa 50 milioni di euro per effettuare un colpo a un prezzo più basso per sostituirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus provoca: scambio shock per de Ligt

Nel mirino del Milan potrebbe esserci l’esterno sinistro offensivo Everton, di proprietà del Benfica. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, i rossoneri sarebbero sulle sue tracce e il club portoghese sarebbe disposto a cederlo a una cifra superiore rispetto ai 20 milioni che ha speso per acquistarlo. Il suo prezzo quindi potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, le ultime sul ritorno di Fonseca

Il Milan dunque pensa a possibili cambiamenti in avanti e potrebbe sacrificare Leao per il colpo a metà prezzo.