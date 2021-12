Tra cessione e campo: altra occasione per il giocatore della Juventus

Ultima partita dell’anno per la Juventus. Allegri concede un’altra chance al giocatore, sempre vicino alla cessione

La Juventus sfida il Cagliari nell’ultimo match del 2021. In seguito alla sconfitta casalinga con l’Atalanta, i bianconeri hanno raccolto tre vittorie ed un pareggio sul campo del Venezia. Un bottino che ha permesso un piccolo riavvicinamento al quarto posto, anche se la distanza è ancora di sei punti. Nelle ultime partite, Allegri sta puntando a sorpresa su un giocatore, finora ai margini della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus provoca: scambio shock per de Ligt

Si tratta di Arthur, il brasiliano che è arrivato alla Juventus dopo lo scambio con il Barcellona con Pjanic. In questa stagione ha raccolto nove presenze tra Serie A e Champions League – pesano le assenze nelle prime partite per infortunio – due delle quali da titolare. Il centrocampista è stato scelto da Allegri per scendere in campo dal primo minuto contro il Cagliari, in quella che diventa la sua seconda partita consecutiva iniziata in campo, decima totale. La prestazione contro gli uomini di Mazzarri potrebbe essere decisiva in vista dell’imminente apertura della sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, poker di cessioni per il colpaccio a centrocampo

Calciomercato Juventus, futuro di Arhur in bilico

Allegri ha concesso ad Arthur un’altra chance in occasione di Juventus-Cagliari: il brasiliano è da poco passato nella ‘scuderia’ di Federico Pastorello, il potente procuratore che non ha nascosto la possibilità di partenza del centrocampista della Juventus. In caso, Arthur partirebbe in prestito ma a giugno tornerebbe di nuovo a Torino, legato da un contratto fino al 2025.