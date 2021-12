CMWEB | Calciomercato, le ultime sul ritorno di Fonseca

Paulo Fonseca potrebbe ben presto tornare ad allenare, dopo l’addio alla panchina giallorossa: la situazione

Duecentotrenta giorni senza calcio possono sembrare già un’eternità. Paulo Fonseca è fermo idealmente da quel 4 maggio scorso in cui i Friedkin stilarono il comunicato che annunciava la fine del rapporto con la Roma al termine della stagione. In effetti da quella data ci sono altri venti giorni di campo, fino alla gara con lo Spezia, quella del commiato. Dunque sono effettivamente 211 i giorni in cui il tecnico portoghese è uscito dal campo di allenamento ed è rimasto a guardare.

Vacanze tra la Sardegna e Ibiza, una puntata romana di fine agosto, il sogno Tottenham accarezzato fino a sentirlo in tasca e svanito con l’arrivo di Fabio Paratici alla direzione tecnica degli Spurs. La Fiorentina e il Napoli sussurrate, ma mai concretizzate. Il tecnico portoghese aspetta la chance ma in questo momento il mercato non ne offre troppe. Per adesso solo candidature da calciomercato, come quella che per qualcuno lo accostava alla Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri.

Riecco Fonseca: le ultime sul ritorno in panchina

Perché di certo c’è che in Italia l’ex tecnico della Roma ha lasciato un buon ricordo e un’ottima considerazione anche tra gli avversari dei giallorossi. Non vanno escluse possibili piste inglesi, spagnole e francesi, oltre alla Serie A: sono tutti campionati in cui Fonseca potrebbe trovare posto se si aprissero opportunità. Per adesso una voce che sembrava poter essere più accreditata arrivava dal Brasile, ma anche questa, giorno dopo giorno, si è spenta, smorzata un po’ da ambienti vicini al club brasiliano, ma molto dall’entourage dello stesso Fonseca.

E’ vero che il Flamengo è sbarcato in Portogallo con suoi emissari per cercare lì il nuovo allenatore, ma è altrettanto vero che l’ex tecnico della Roma la sua nuova chance vorrà giocarsela nella grande Europa del calcio.

Il Flamengo sta provando a convincere Carvalal a liberarsi dal Braga, Fonseca aspetta, senza fretta. Perché la fretta spesso è cattiva consigliera e lui una cosa vuola: ripartire con il piede giusto.