Calciomercato, la Juventus provoca: scambio shock per de Ligt

Uno scambio clamoroso all’orizzonte per la Juventus di Massimiliano Allegri: addio de Ligt

Un’ultima gara prima che il 2021 vada in archivio, contro il Cagliari, questa sera all’Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri è già proiettata all’imminente sessione invernale di calciomercato, che riaprirà ufficialmente il prossimo 4 gennaio. Tra i nomi più chiacchierati in uscita, per la prossima estate, resta quello di Matthijs de Ligt. Le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola che ha parlato di un possibile nuovo step nella carriera del centrale olandese (si è accennato all’ipotesi PSG) aprono ad una clamorosa ipotesi per giugno.

Se il PSG dovesse effettivamente rivelarsi una pista concreta per il prosieguo della carriera di de Ligt, allora il club parigino arriverebbe ad offrire più di una pedina alla Juventus. Dal cartellino di Mauro Icardi, da tempo accostato alla ‘Vecchia Signora’ ed in uscita dal club di Al-Khelaifi, fino a Georginio Wijnaldum.

Il PSG su de Ligt: la Juve chiede Donnarumma

Doppia ipotesi che, tuttavia, vede la Juventus proiettata su una soluzione decisamente diversa sull’asse Torino-Parigi. Per lasciar partire l’ex capitano dell’Ajax, la provocazione della società torinese sarebbe quella di chiedere il cartellino di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere campione d’Europa la scorsa estate, è chiuso da Keylor Navas e la pista che lo avrebbe portato a Torino non si è mai raffreddata del tutto. L’ex portiere del Milan è stato vicino ai colori bianconeri prima di approdare a Parigi.

Adesso la palla passa a Mino Raiola ed al PSG: il destino di de Ligt può essere strettamente legato a quello di Donnarumma, in vista dell’estate 2022.