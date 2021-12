Il Milan è sempre alla ricerca di un sostituto di Kjaer: in cima alla lista dei desideri c’è Botman, centrale del Lille che però potrebbe diventare oggetto del contendere in Serie A

Si avvicina ad ampie falcate il calciomercato di gennaio, che sarà di riparazione nel vero senso della parola per il Milan che è alla costante ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri hanno infatti urgentemente da rimpiazzare lo sfortunato Simon Kjaer, che dovrà restare fuori per infortunio per praticamente tutto il resto della stagione. Una tegola pesante che può essere sostituita solo da un calciatore di livello.

In questo senso il Milan prosegue sulla linea dei giovani intrapresa da qualche tempo, e punta forte su Sven Botman, possente mancino del Lille. Per il giocatore classe 2000 del club transalpino servono 30 milioni di euro e andrà trovata la formula giusta.

Calciomercato, battaglia tra Milan e Napoli per Botman: gli azzurri hanno un jolly

Al momento, è difficile pensare a una formula che possa far impennare le quotazioni dell’affare tra Milan e Lille, visti i costi, anche se i rossoneri ci puntano forte. Occhio quindi alla possibile concorrenza, dalla Premier ma anche dalla Serie A. In Italia infatti dopo l’addio di Manolas anche il Napoli ha bisogno di un centrale forte e futuribile, e il classe 2000 piace.

Seppur più indietro nella trattativa, gli azzurri, possono giocarsi la carta degli ottimi rapporti col Lille, ricordando il maxi affare Osimhen. Il Napoli inoltre potrebbe avere in casa un jolly da schierare in caso di richiesta. Il club transalpino ha infatti perso in estate Maignan e un portiere giovane potrebbe far comodo. In questo senso il Lille potrebbe richiedere Alex Meret, che dal canto suo non trova spazio a Napoli e vorrebbe giocare con continuità, magari anche altrove. Gli azzurri ci hanno puntato molto ma per ora la scelta resta su Ospina. Uno scambio che a conti fatti, seppur ipotetico, potrebbe anche complicare i piani del Milan.