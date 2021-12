CMWEB | Salernitana, nessuna proroga: il punto della situazione

È un momento delicato per la Salernitana e in queste settimane si deciderà il suo futuro: il punto della situazione

Sono ore delicate per quanto riguarda il futuro della Salernitana, che non ha ancora trovato degli acquirenti e ora bisogna capire come dovrà muoversi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘CalciomercatoWeb.it’, almeno per il momento non è stata data alcuna proroga alla Salernitana per risolvere la situazione.

CMWEB | Salernitana, nessuna proroga al momento

La FIGC ritiene che c’è un iter in corso per quanto riguarda il club campano e c’è tempo fino al 31 dicembre, come previsto dal trustee approvato il 7 luglio scorso. Per questo motivo dunque la federazione non può intervenire e attende che passino ancora diversi giorni, anche se presto parlerà anche il presidente Gravina per fare il punto della situazione.

Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, il club non si recherà a Udine quest’oggi in quanto sono stati trovati dei positivi con gli ultimi tamponi. Il club intanto non se la sta passando benissimo visto che occupa l’ultima posizione in classifica con appena otto punti conquistati.

Per la Salernitana dunque serve una svolta sia sul campo che fuori per garantire un futuro migliore al club.