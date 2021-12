Scaricato da Ancelotti, è duello di fuoco Juve-Milan: prezzo fissato

Juventus e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per un giocatore che non rientra più nei piani di Ancelotti: Il Real Madrid fissa il prezzo

Le strade di Juventus e Milan potrebbero incrociarsi sul calciomercato. I bianconeri hanno in mente diverse operazioni per tornare il prima possibile ai livelli a cui ci avevano abituato durante la scorsa decade. La situazione, soprattutto in campionato non è semplice, e la rinascita non può non passare dai nuovi arrivi.

I rossoneri, invece, puntano a migliorare ulteriormente una rosa che, a parte la deludente parentesi del ritorno in Europa, le sue soddisfazioni le sta dando. Mister Stefano Pioli sta proseguendo l’ottimo lavoro cominicato due anni fa, ma è chiaro che bisognerà aggiungere altre pedine al gruppo per ambire a traguardi sempre più importanti. Le due compagini zebrate, inoltre, condividono un rilevante obiettivo per il reparto offensivo, che proviene dal Real Madrid di Ancelotti.

Calciomercato, Ancelotti lo manda via e fissa il prezzo: sfida super tra Juve e Milan

Stiamo parlando di Lucas Vazquez, il quale – stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’ – non rientrerebbe più nei piani del tecnico dei ‘Blancos’. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe ricavare un tesoretto dalla sua cessione, visto che in quel ruolo ci sono già nomi del calibro di Bale, Asensio, Rodrygo e Hazard.

Le strade di Vazquez e del Real Madrid, quindi, sono destinate a separarsi e per l’addio il club spagnolo avrebbe fissato il prezzo a 25 milioni di euro. Juventus e Milan lo seguono da tempo e potrebbero duellare per assicurarsi le prestazioni del classe ’91. Devono fare attenzione, però, alla Roma di Mourinho, anche lei iscritta alla corsa per l’esterno. Le opzioni per lo sbarco in Serie A di Vazquez in futuro non mancano di certo.