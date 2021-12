Calciomercato, bagarre per Vlahovic | Anticipo secco con il maxi scambio

In Spagna si configura l’ennesima battaglia di mercato tra Barcellona e Real Madrid: stavolta l’oggetto della contesa è niente di meno che Dusan Vlahovic

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Dusan Vlahovic è finito nel giro di pochi mesi sul taccuino dei direttori sportivi dei maggiori club d’Europa. Registrato il datato interesse dell’Atletico Madrid per l’attaccante serbo – e le mai sopite mire di Juventus ed Arsenal sul giocatore – nelle ultime ora Barcellona e Real Madrid starebbero approntando delle strategie per affondare il colpo.

In casa blaugrana l’obiettivo numero uno per l’attacco – più che altro per la natura relativamente economica dell’operazione – resta Edinson Cavani, ma il sogno è l’attaccante serbo della Fiorentina. Il presidente Laporta vorrebbe regalare al tecnico Xavi un top player, e non sono esclusi assalti milionari per il centravanti della Viola. Appreso del possibile colpo di teatro del dirimpettaio catalano però, il numero uno delle merengues Florentino Perez vorrebbe rispondere da par suo.

Il Real affonda il colpo per Vlahovic: maxi-scambio in vista

La strategia del club madrileno è chiara: assicurarsi uno dei più talentuosi centravanti in circolazione soffiandolo nel contempo ai grandi rivali, che sono in piena ricostruzione. La dirigenza dei Blancos metterebbe sul piatto il cartellino di Luka Jovic – un attaccante di livello che farebbe comodo a mister Italiano – più quello di Alvaro Odriozola, già in maglia viola ma attualmente in prestito proprio dal Real.

Attraverso questa offerta – passibile anche di un conguaglio cash, se necessario – il Real potrebbe far breccia su Rocco Commisso. Il patron italo-americano è naturalmente restio a cedere il suo gioiello alla Juve, l’altra candidata forte sull’attaccante. La possibilità di fornire contropartite eccellenti mette i Blancos in posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti.

A.C.