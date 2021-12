La Juventus tenta il colpaccio dal Milan: scambio più soldi per il big

La Juventus lavora al colpaccio dal Milan, mettendo nel mirino il big: scambio più soldi per arrivare al top player rossonero

La fine dell’anno si avvicina e il bilancio della Juventus non sarà di certo positivo. I bianconeri infatti in questa prima parte di stagione sta faticando molto, al contrario di quanto sta facendo il Milan, che è partito forte, per poi subire qualche battuta d’arresto.

La Juventus però lavora già al calciomercato per la prossima stagione, mettendo nel mirino uno dei big proprio in casa Milan. Infatti i bianconeri potrebbero pensare a Theo Hernandez, uno dei giocatori di maggior valore della rosa milanista. Per arrivare all’esterno rossonero però la Juventus potrebbe pensare a uno scambio con conguaglio economico.

La Juventus spaventa il Milan, assalto a Theo Hernandez: contropartita e conguaglio economico

La Juventus potrebbe tentare il colpaccio per la prossima stagione. Per rinforzare la fascia sinistra, i bianconeri potrebbero mettere nel mirino il top player del Milan, Theo Hernandez. La società bianconera infatti potrebbe vendere Alex Sandro, per il quale potrebbe essere arrivata la fine di un ciclo, ad una somma intorno ai 15 milioni di euro.

I soldi che potrebbero arrivare dalla cessione del brasiliano potrebbero essere inseriti proprio nell’assalto a Theo Hernandez. Oltre alla parte economica verrebbe inserito il cartellino di Dejan Kulusevski, esterno che alla Juventus non ha mai convinto a pieno, valutato intorno ai 35 milioni di euro. Dunque un totale di 50 milioni l’offerta della Juventus, che però non convincerebbe il Milan, che chiederebbe almeno 60 milioni per lasciar partire il francese.