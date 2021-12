Juventus, strada in salita per il bomber a gennaio | Doppia beffa

La Juventus continua a monitorare il mercato a caccia di bomber, ma il doppio intreccio può far sfumare due piste dei bianconeri

La Juventus prova a lanciarsi in una difficile risalita in classifica, i bianconeri hanno vissuto un sabato positivo a Bologna dove i tre punti hanno permesso di accorciare le distanze sulla zona Champions.

La squadra di Allegri non incanta, ma sta quanto meno iniziando a macinare vittorie rispetto a un avvio davvero stentato. Il tecnico livornese si tiene stretti i piccoli passi della sua creatura e si prepara a lanciare la controffensiva a partire da gennaio e dall’inizio del girone di ritorno. Le sue dichiarazioni a margine della gara vinta ieri per 2-0 contro i rossoblù sul mercato possono rappresentare anche pretattica, l’allenatore sa che la squadra avrebbe bisogno di qualche rinforzo per puntare con decisione alle prime quattro posizioni. Si guarda in particolare al reparto offensivo, dove la ritrovata vena realizzativa di Morata nelle ultime settimane potrebbe non essere sufficiente. La caccia al bomber, tuttavia, si fa in salita.

Calciomercato Juventus, si allontana Aubameyang ma anche il suo ‘sostituto’

Uno dei nomi caldi in questi giorni è diventato quello di Aubameyang. L’attaccante gabonese è in rotta con l’Arsenal, con il tecnico Arteta che, lamentandosi di suoi comportamenti poco professionali, lo ha messo fuori squadra e gli ha tolto la fascia di capitano. Il divorzio con i ‘Gunners’ appare a questo punto inevitabile, forse già nel mercato ormai imminente. Si tratta del resto di un giocatore di grande esperienza internazionale e ancora in grado di fare la differenza. Ma su di lui arriva anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, stando a ‘elgoldigital.com’, in Spagna.

Simeone attende quello che anche per lui sarebbe un rinforzo di altissimo profilo. La situazione potrebbe sbloccarsi rapidamente se l’Arsenal trovasse un sostituto di Aubameyang e quest’ultimo potrebbe essere Anthony Martial, in uscita dal Manchester United. Anche il francese sarebbe un obiettivo della Juventus, ma questo particolare gioco di intrecci potrebbe togliere in un colpo solo dal mercato due ottime alternative per Allegri.