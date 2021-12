Calciomercato Milan, bomber in estate | Colpaccio con scambio

Calciomercato Milan, per il rinforzo in attacco a giugno assalto a un club di Serie A: tre opzioni per lo scambio

Il Milan prova a rilanciarsi dopo le ultime settimane complicate, per Pioli, da diversi infortuni. Contro il Napoli l’occasione per tornare a vincere, staccare gli azzurri e l’Atalanta sconfitta dalla Roma e rimanere a contatto con l’Inter capolista.

Pioli e soci intendono inseguire il sogno scudetto, provando a non subire il calo patito nella passata stagione che è costato il tricolore. Le risultanze di questa annata tuttavia stanno chiarendo che sarà necessario, per il futuro, rinforzare l’attacco in maniera funzionale. Ibrahimovic e Giroud sono certamente due centravanti di altissimo livello, ma dal punto di vista fisico non riescono a garantire la tenuta necessaria e vanno incontro anche a determinati limiti anagrafici. Ecco perché la prima linea va svecchiata. Il Milan, in particolare, avrebbe trovato in Serie A un giocatore dalle caratteristiche peculiari, che appare pronto ad esplodere definitivamente.

LEGGI ANCHE >>> Ancelotti lo fa fuori: Juve e Milan sognano il gioiello da Madrid

Calciomercato Milan, Beto il nome rivelazione: tutti i giocatori sul piatto con l’Udinese

Beto, con la maglia dell’Udinese, è forse una delle principali rivelazioni di questo torneo. Già sette reti realizzate per il portoghese, che ha fisicità e grande progressione. Un giocatore che i friulani hanno acquisito a un prezzo particolarmente vantaggioso dalla Portimonense: il riscatto obbligatorio in estate costerà soltanto 6,5 milioni di euro. Secondo ‘Todofichajes.com’, il Milan ci pensa seriamente e per portarselo a casa potrebbe investire una cifra alla portata, intorno ai 15 milioni di euro o leggermente superiore.

LEGGI ANCHE >>> Milan, assalto dalla Premier League per il big: i dettagli

I friulani non vorrebbero privarsene, avendo intuito che il classe 1998 abbia un grande avvenire. Per convincerli, il Milan potrebbe mettere sul piatto diversi nomi. Si valutano, per uno scambio, Rade Krunic e Pierre Kalulu. Una ulteriore ipotesi potrebbe essere quella del prestito di Daniel Maldini. Il giovane attaccante potrebbe così, per un anno, fare esperienza in una compagine di massima serie, trovando continuità di rendimento. Sviluppi da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.