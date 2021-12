Milan, assalto dalla Premier League per il big: i dettagli

Pioli prepara il match scudetto con il Napoli. Intanto Maldini dovrà resistere agli assalti dall’Inghilterra per il big

Il Milan è alle prese con la rifinitura in vista del big match con il Napoli. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per restare in scia all’Inter, già vittorioso nell’anticipo a Salerno. L’ultima sfida dell’anno, vedrà invece impegnati gli uomini di Pioli sul campo dell’Empoli.

Intanto la dirigenza rossonera sta è alle prese con l’imminente arrivo della sessione di calciomercato di gennaio. Un periodo fondamentale per cercare di riparare la rosa, nonostante l’uscita da tutte le coppe europee che ha allegerito il carico delle partite dei rossoneri. Maldini inoltre, dovrà resistere agli assalti dalla Premier League per Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Chelsea su Theo Hernandez

Theo Hernandez è cresciuto nel Real Madrid per poi arrivare al Milan nell’estate 2019. In occasione del match contro l’Udinese, ha festeggiato le 100 presenze in rossonero. Il suo bottino è di 16 reti e 18 assist, non male per essere un terzino. Classe 1997, è stato acquistato dal Milan per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Secondo il Sun, sul calciatore ci sarebbe un forte interessamento da parte del Chelsea. Tuchel è infatti in emergenza dopo l’infortunio di Chillwell e avrebbe chiesto alla società di sondare il terreno per il terzino sinistro del Milan. Il valore di mercato di Theo Hernandez si aggira ai 50 milioni.