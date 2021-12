Ancelotti lo fa fuori: Juve e Milan sognano il gioiello da Madrid

Juventus e Milan valutano l’approdo del gioiello dal Real Madrid: occasione già nel calciomercato invernale

Non è un mistero che i top club di tutta Europa stiano centralizzando le proprie attenzioni sul prossimo calciomercato invernale. La sessione di gennaio aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 4 gennaio e Juventus e Milan potrebbero farsi avanti per una ghiotta occasione direttamente da Madrid, sponda Real. Le scelte di Carlo Ancelotti, in ottica futura, possono regalare sorprese per il mercato di bianconeri e rossoneri. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, nonostante ben sei positivi nel gruppo squadra del Real Madrid, Ancelotti potrebbe continuare a tenere in disparte Federico Valverde.

Il gioiello uruguagio vuole tornare a giocare con continuità, come accadde con Zidane alla guida dei ‘Blancos’ ma, se la situazione non dovesse cambiare da qui alle prossime settimane, l’ipotesi addio potrebbe seriamente concretizzarsi. Tra gennaio e giugno, Milan e Juventus possono provarci. I rossoneri se dovessero cedere Kessie nelle prossime settimane, potrebbero tentare un assalto immediato per rinforzare la mediana di Pioli che perderà anche Bennacer per la Coppa d’Africa.

Occasione Valverde, Milan e Juventus alla finestra

Discorso analogo per la Juventus che fiuta da settimane possibili occasioni per Kulusevski, per il quale la ‘Vecchia Signora’ chiede 35-40 milioni di euro, e Ramsey, ormai fuori dai piani tattici di Allegri per il futuro e valutato 10 milioni.

Resta valida l’ipotesi di un addio direttamente a giugno, con Valverde, valutato 50-60 milioni dal Real Madrid, sempre nel mirino delle due big italiane: decisive le prossime settimane.

Sono 17 le presenze di Valverde con la maglia delle ‘Merengues’ in questa stagione, con soli 971′ in campo ed 1 assist vincente.