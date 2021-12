Allegri lo scarica, colpaccio Marotta: che affare tra Juve e Inter

La sessione di calciomercato invernale si avvicina e Allegri scarica un elemento della rosa: Marotta ci prova a prenderlo a gennaio

Continuità è sicuramente la parola che si fa più fatica ad associare alla Juventus in questa prima parte di stagione. La vittoria di ieri contro il Bologna però sottolinea quattro risultati utili consecutivi, anche se il pari con il Venezia è difficile considerarlo tale, che potrebbero dare nuova linfa ai bianconeri.

Nel frattempo la sessione invernale di calciomercato è alle porte e Allegri avrebbe già deciso quale nome inserire nella lista dei partenti. A sorpresa a metterlo nel mirino potrebbe essere l’Inter, con Marotta che potrebbe tentare di strapparlo alla Juventus in prestito, per quanto l’operazione possa essere difficile.

Allegri scarica Arthur: l’Inter pensa al prestito a gennaio

Juventus che cerca di ritrovare continuità in campionato, mentre è già ora di pensare al calciomercato di gennaio. Nella sessione invernale infatti i bianconeri potrebbero pensare anche all’addio di Arthur, centrocampista arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, che a Torino non è mai riuscito a convincere tifosi e società.

Tra le opzioni per il suo futuro potrebbe spuntarne anche una a sorpresa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, a mettere il brasiliano nel mirino potrebbe essere l’Inter. I nerazzurri potrebbero tentare di prendere il centrocampista in prestito, visto anche la valutazione intorno ai 70 milioni di euro, troppo alta per le casse interiste. A favorire la trattativa potrebbe essere l’agente di Arthur, Federico Pastorello, che visti i buoni rapporti con l’Inter potrebbe tentare di offrirlo. Ma la risposta della Juventus probabilmente non sarebbe positiva, poiché rinforzare una delle rivali più grandi non sarebbe la migliore mossa.