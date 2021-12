Calciomercato Juventus, svolta Dembele: annuncio ufficiale

La Juventus continua a monitorare la situazione legata al futuro di Dembele, in scadenza col Barcellona: arriva l’annuncio ufficiale

Uno dei reparti in cui la Juventus ha mostrato maggiore difficoltà dall’inizio di questa stagione è quello offensivo. Oltre all’evidente carenza di qualità a centrocampo, i bianconeri si sono dimostrati tutt’altro che abili in zona gol. Basti pensare che i capocannonieri della ‘Vecchia Signora’ sono Dybala e Morata a quota cinque e in campionato la truppa di Allegri ha all’attivo solo 25 reti.

Un bottino scarno, che richiede urgenti provvedimenti in sede di calciomercato. Non è un segreto che la Juve voglia regalare un nuovo bomber dall’elevato spessore al tecnico livornese. La punta spagnola sta migliorando a livello realizzativo (Ha timbrato anche oggi a Bologna), ma il riscatto dall’Atletico Madrid, a meno di sorprese, non avverrà. Non condizioneranno, infatti, i 20 milioni già spesi per il cartellino. Oltre al centravanti, la società potrebbe intervenire anche sulla fascia e continua ad osservare da vicino la situazione legata al futuro di Dembele.

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale su Dembele

Il francese classe ’97 è in scadenza di contratto giugno 2022 con il Barcellona. Il rinnovo è in bilico, nonostante le parole di stima di Xavi verso l’ex Borussia Dortmund. L’attaccante pare indeciso sul proprio futuro e i dialoghi per il prolungamento procedono a stento.

Sulla delicata situzione è intervento il ds blaugrana Mateu Alemany sulle frequenze di ‘Barça TV’: “Dembele ci ha sempre mostrato la voglia di continuare. Siamo in un momento cruciale e speriamo si risolva tutto entro la fine dell’anno“. La telenovela Dembele, quindi, sta per giungere al capolinea. La Juventus resta in agguato per giugno speranzosa.