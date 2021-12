Simeone sgambetta la Juventus | Colpo dalla Premier

La Juventus ci prova per l’attaccante ma deve fare i conti con l’inserimento dell’Atletico Madrid

Da quando Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno a Manchester, le gerarchie nei Red Devils sono inevitabilmente cambiate. Oltre al portoghese che occupa sempre un posto da titolare nel tridente d’attacco, è arrivato anche Jadon Sancho, acquistato in estate dal Borussia Dortmund. Di conseguenza molti attaccanti hanno perso spazio e continuità e uno di questi avrebbe chiesto di andare via, con la Juventus pronta ad approfittarne.

Il giocatore in questione è Anthony Martial, attaccante francese classe ’95, ormai ai margini del progetto dello United. Sotto la guida di Solskjaer non ha trovato spazio e le cose sembrano non essere cambiate con il cambio in panchina, affidata a Ralf Rangnick. Appena 7 presenza in Premier e un gol e 2 in Champions, quasi sempre da subentrato. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, l’agente del giocatore, Philippe Lamboley, avrebbe comunicato la volontà del suo assistito di lasciare Manchester. Il club lo valuta circa 30 milioni di sterline, facendo leva sul contratto di Martial in vigore fino al 2024. Una cifra che potrebbe frenare molti club dall’idea di avvicinarsi all’ex Monaco, nonostante il valore indiscusso del giocatore.

L’Atletico Madrid sfida la Juventus per Martial

La Juventus però non è la sola sulle tracce di Martial. L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, prossimo avversario dei Red Devils in Champions League, avrebbe intenzione di provarci per aggiungere un’altra pedina al parco attaccanti già composto da grandi giocatori come Griezmann, Joao Felix, Suarez e Cunha.

La Juventus vuole a tutti i costi piazzare un super colpo a gennaio per colmare il gap con le prime della classe della Serie A ma l’inserimento dell’Atletico Madrid potrebbe complicare i piani della società bianconera. La volontà del giocatore è quella di lasciare il Manchester United per trovare più spazio e da lui dipenderà la scelta della sua prossima destinazione.