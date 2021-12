Calciomercato, addio certo a gennaio | La Juventus è vigile

A gennaio sembra ormai scontato l’addio dell’attaccante con la Juventus che non lo perde di vista

Ai guai finanziari del Barcellona si è aggiunto, come se non bastasse, l’addio al calcio di Sergio Aguero che, dopo essere arrivato in Catalogna in estate, ha dovuto dire basta a causa di un problema cardiaco. Un problema non da poco per Xavi che adesso si ritrova senza un vero e proprio bomber.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco: il top deluso ha detto già sì

Inoltre a gennaio potrebbe andar via anche un altro attaccante, Ousmane Dembele. Il tecnico cerca di smorzare i toni sul francese anche se è ormai evidente che il suo tempo al Barcellona sia terminato. Il giovane talento arrivato nel 2017 dal Borussia Dortmund per circa 140 milioni di euro, non si è dimostrato all’altezza delle aspettative ma ha acceso il suo talento solo a tratti. Il contratto scade a giugno 2022 e Dembele non sembra intenzionato a rinnovarlo. Quest’anno appena 6 presenze tra Champions e Liga. Il club è arrabbiato per l’atteggiamento del giocatore che ormai tra circa 2 settimane potrebbe già vestire un’altra maglia.

Dembele via a gennaio: la Juventus osserva

Non mancano i club interessati a Ousmane Dembele che rimane un grande talento ma spesso discontinuo. A gennaio ormai sembra certo un suo addio al Barcellona e tra le pretendenti al francese c’è anche la Juventus che sogna un super colpo invernale per ridare entusiasmo ai tifosi e colmare il gap attualmente evidente con Inter, Milan e Napoli.

Un colpo che potrebbe arrivare ad una cifra conveniente poiché il Barcellona cercherà di incassare il possibile a gennaio per non perderlo a costo zero a giugno. La Juve tenterà di fiondarsi sul francese a gennaio, consapevole che a giugno la concorrenza per un giocatore di questo spessore a parametro zero potrebbe essere spietata e difficile da contrastare economicamente.