Calciomercato Juventus, colpo in attacco: il top deluso ha detto già sì

Come svelato da “Eurosport” l’attaccante francese del Manchester United, Anthony Martial, non è più un titolare visto che parte dietro a Cristiano Ronaldo, Sancho, Rashford, Cavani e Greenwood. Finora per lui soltanto due presenze da titolare in Premier e così il francese ha voglia di mettere in mostra tutte le sue qualità. Già nel 2018 è stato vicinissimo al trasferimento alla Juventus, ma alla fine è volato con i Red Devils.