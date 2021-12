Juventus, Morata tra riscatto e addio: bomba dalla Spagna

Possibile cessione di un attaccante in casa Juventus: conferme dalla Spagna per giugno

La Juventus ha intenzione di intervenire durante il mercato di gennaio, per cercare di colmare le lacune e recuperare terreno in classifica. Il principale obiettivo è un attaccante ma i nomi grossi ovviamente non saranno accessibili prima di giugno.

In casa Juve, però, potrebbe arrivare anche una cessione in attacco e il principale indiziato potrebbe essere Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo non è mai esploso del tutto da quando è tornato a Torino e anche i top club europei non mostrano grande interesse nei suoi confronti. Dalla Spagna, infatti, arrivano notizie di un possibile interessamento del Real Betis, come riportato da ‘elgoldigital.com’. La Juventus ha l’opzione di riscatto dall’Atletico Madrid per lo spagnolo ma potrebbe deciderla di non esercitarla a fine stagione e fiondarsi su un nuovo bomber.

Juventus, Morata verso la Spagna a giugno

Del resto Morata non ha ancora spiccato il volo e non sta trascinando la squadra nella maniera giusta. Appena 4 gol in campionato in 16 presenze e 2 reti in Champions. Certamente non abbastanza per riuscire a sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo. Lo stesso Simeone non intende riprendere lo spagnolo all’Atletico Madrid e preferisce puntare sui suoi attuali attaccanti.

Ecco perché attualmente l’interessamento del Real Betis potrebbe essere una delle poche opzioni a disposizione di Morata dalla prossima stagione. Certamente l’ex Real ha ancora a disposizione metà stagione per poter far cambiare idea ai bianconeri e convincerli a riscattarlo, ma intanto dalla Spagna arrivano indizi concreti su un possibile ritorno di Morata in Liga.