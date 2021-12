Bologna-Juventus, Allegri rivela: “Avanti con questi fino a giugno”

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Bologna-Juventus rilasciando delle dichiarazioni che faranno certamente discutere

Con tutt’altro umore rispetto a sette giorni fa, quando la sua squadra si era fatta raggiungere sul pareggio dal Venezia al ‘Penzo’, l’allenatore bianconero Max Allegri è apparso più sereno. Ma non per questo rilassato in vista dei prossimi impegni dei bianconeri. Il tencico ha poi aperto un’interessante parentesi di mercato, rilasciando delle dichiarazioni che potrebbero essere catalogate, tra qualche settimana, sotto la categoria ‘pre-tattica’.

“Oggi i ragazzi direi che hanno fatto bene sia la fase offensiva, anche se potevamo sicuramente sfruttare meglio alcune situazioni”, ha incalzato il tecnico. “Abbiamo fatto bene anche la fase difensiva perchè tutti hanno collaborato: quando c’è da fare quello c’è da farlo bene. Rispetto a Venezia siamo entrati in campo meglio. In quel momento come approccio meglio, come gestione della palla non bene, perchè abbiamo regalato due-tre palle al Bologna, che è un’ottima squadra, che ha giocatori di valore tecnico, quindi ci sta di subire alcune situazioni nella fase offensiva loro e difensiva nostra”, ha proseguito l’allenatore.

“Direi che comunque la squadra ha fatto una buona partita. Ha fatto bene e credo sia anche una vittoria meritata. Però non è che adesso bisogna riabbassare la guardia, ora abbiamo il Cagliari, e poi possiamo prepararci al meglio a due mesi che saranno meravigliosi da giocare, perchè abbiamo gennaio e febbraio con tanti scontri diretti ad iniziare dal Napoli fino ad arrivare alla Champions League”.

Juventus, Allegri apre una parentesi sul mercato

Incalzato dalle domande dei giornalisti sull’imminente finestra di mercato di gennaio, il tecnico toscano si è sblianciato con delle dichiarazioni che apparentemente sgombrano il campo da equivoci: “La rosa della Juventus è ottima, bisogna lavorare con questi giocatori che possono solo migliorare, in autostima, in convinzione e in voglia di raggiungere gli obiettivi. Quindi andremo avanti fino a giugno con questi, cercando di migliorare sul piano tecnico, tattico e sul piano dei risultati. Sono molto contento di questa rosa, di questa squadra: sapevamo all’inizio che non sarebbe stato semplice arrivare nei primi 4 e vincere lo Scudetto. Ma questo lo sapevamo tutti”, ha concluso Allegri.

