La Juve gioca d’anticipo, maxi affare per il gioiello: Inter e Milan bruciate

La Juventus di Allegri vuole anticipare le dirette concorrenti all’acquisto di un gioiello con un maxi affare: Milan e Inter battute

La Juventus riflette profondamente in sede di calciomercato. La stagione dei bianconeri non è stata negativa in tutto e per tutto fino a questo momento. Le notizie migliori sono arrivate ovviamente dalla Champions League, con la vittoria del girone ai danni del Chelsea campione d’Europa da parte della ‘Vecchia Signora’.

Ha sorriso anche il caotico sorteggio, visto che gli uomini di Allegri se la vedranno con il Villarreal. È chiaro che ciò non può bastare a soddisfare la aspettative della società, perché a fare da contrasto c’è la preoccupante classifica di Serie A e un quarto posto a forte rischio. Per questo i piemontesi stanno progettando alcuni movimenti per rinforzare la rosa. Non è un segreto che alla Juve piaccia molto il profilo di Bremer. Il difensore del Torino, valutato sui 25 milioni di euro, sta brillando nella retroguardia di Juric.

Calciomercato Juve, anticipo per Bremer: Inter e Milan KO

La Juventus ha bisogno di uno svecchiamento in quel reparto e il classe ’97 genera particolare interesse dalle parti della Continassa. La concorrenza è tantissima, con Inter, Milan e Napoli disposte a darsi battaglia per questo acquisto.

Ma la ‘Vecchia Signora’ potrebbe bruciare le sue avversarie dando una sorta di anticipo a gennaio ai cugini granata. Garantirebbe il riscatto immediato di Pjaca, intorno ai 5 milioni di euro. Poi prometterebbe l’approdo di Rugani per 7-8 milioni di euro il prossimo giugno. Infine aggiungerebbe una sostanziosa parte cash da 12-13 milioni. Questo il possibile piano per accontentare Cairo (cosa mai semplice) e annullare le numerose sfidanti.