Milan-Napoli: gol annullato a Kessie, pesante attacco a Massa

Il Napoli espugna San Siro grazie al gol di Elmas ad inizio partita: nel finale gol annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud. L’attacco a Massa

Un big match ricco di colpi di scena con il Napoli che ha avuto la meglio grazie al colpo di testa vincente di Elmas. Nel finale polemiche intorno alla decisione dell’arbitro Massa di annullare il gol di Kessie.

Così l’ex arbitro Casarin è tornato a parlare dell’episodio ai microfoni di “Radio anch’io Sport” su Rai Radio 1: “Il gol era valido. Senza dubbi. E’ chiarissimo, non ci sono interpretazioni a meno che non nascano nuovi maghi”. Poi ha aggiunto: “Essere in posizione di fuorigioco non è di per sé una infrazione. Già facciamo casino. Essere in posizione di fuorigioco non è infrazione! Diventa infrazione quando chi è in fuorigioco partecipa con il gioco o contro l’avversario, cosa che è avvenuta per esempio a Bergamo”.

Successivamente ha analizzato l’episodio nel dettaglio: “Quello di oggi non può essere messo nell’ambito dell’interferenza. E’ fuorigioco quando si impedisce la giocata dell’avversario o si contende il pallone”. Poi ha spiegato: “Giroud non ha fatto nulla di tutto questo. Tutto il resto è stato inventato e non c’entra nulla con questa situazione. Se la regola non basta ad evitare delle invenzioni”.

Infine, Casarin ha svelato il suo punto di vista: “Massa sa le regole più del Var, si saranno parlati e detti cose che non so. Quello di rendere pubbliche le conversazioni mi pare che avverrà. Il fuorigioco è una regola fondamentale, se si conosce perfettamente quello di ieri non doveva suscitare nessun problema”.