Calciomercato Milan, doppio sgarbo targato Raiola | Contatti in corso

Calciomercato Milan, la mossa di Raiola che spiazza i rossoneri: il super procuratore lavora al doppio ‘addio’

Negli ultimi due anni, la crescita del Milan è stata esponenziale. I rossoneri si sono riorganizzati e venuti fuori da un lungo periodo di difficoltà, rinforzandosi costantemente con innesti mirati ed essendo ora in grado di puntare allo scudetto.

La crescita della squadra di Pioli ha portato anche al ritorno nell’Europa che conta. Non pienamente soddisfacente la prima avventura, a distanza di diversi anni, in Champions League, ma occorre avere pazienza con una squadra giovane e che ha ampi margini di miglioramento. Soprattutto, considerando che la società intende proseguire nell’ottica di un rafforzamento costante. Maldini e Massara lavorano sulle prossime mosse da mettere a segno tra gennaio e l’estate, saranno importanti le sinergie che si riusciranno a creare. Ma da questo punto di vista, gli ultimi movimenti registrano, per converso, anche una doppia beffa in arrivo, che porta la firma di Mino Raiola.

Calciomercato Milan, Raiola incontra il Barcellona: doppio affare a zero

Rapporti costanti con il super procuratore, come noto, ma anche difficili. Non è un caso, per esempio, che dopo il caso Donnarumma ci sia un rinnovo di contratto complicato con Alessio Romagnoli, che potrebbe anche dire addio a zero. Il difensore ha diverse pretendenti, in Serie A ma non solo. Raiola, in particolare, avrebbe incontrato Laporta, presidente del Barcellona. I blaugrana devono avviare una difficile ricostruzione e il centrale potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità a parametro zero. Non l’unica a dire il vero.

Sempre nella ‘scuderia’ di Raiola infatti un altro profilo a zero interessantissimo è quello di Mazraoui. Il laterale dell’Ajax, a sua volta, è prossimo a lasciare gratuitamente a fine anno il suo attuale club. Si tratta di un jolly difensivo prezioso, che è da tempo seguito proprio dal Milan ma anche da altre compagini italiane. Raiola ne ha discusso nel suo incontro con il Barça e potrebbe portarlo in Spagna. Il Milan è chiamato a rispondere, per non subire una doppia beffa.