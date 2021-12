Mal di pancia del big, suggestione con De Ligt: affare (quasi) impossibile

Matthijs de Ligt potrebbe dire addio alla Juventus anche dopo le dichiarazioni del noto agente Mino Raiola: intreccio con il big

Riflessioni in corso in casa Juventus in vista delle prossime settimane: il centrale olandese, Matthijs de Ligt, potrebbe lasciare i bianconeri nei prossimi mesi come ha fatto intendere anche lo stesso agente Raiola.

La voglia di essere protagonista altrove è davvero tanta: i progetti non sembrano essere più condivisi e così anche il Chelsea ha messo nel mirino l’ex Ajax per rinforzare il reparto difensivo di Thomas Tuchel. Come svelato dal tabloid inglese “Daily Star” il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A.

Calciomercato Juventus, Lukaku mal di pancia: intreccio

Finora il rendimento al Chelsea di Romelu Lukaku, arrivato in estate dall’Inter, non è stato eccezionale. L’attaccante belga ha realizzato soltanto tre gol in Premier League anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori dal terreno di gioco per diverso tempo. Il feeling non sarebbe nato proprio com’è avvenuto in maglia nerazzurra e così Lukaku sarebbe orgoglioso di tornare ad essere protagonista in Italia, come svelato in una recente intervista dal suo agente Pastorello. Il contratto del belga scadrà nel 2026 ed è sempre difficile pensare al suo addio proprio dopo un anno, ma la Juventus continuerà a monitorare la sua situazione in vista della prossima stagione inserendo anche il possibile cartellino di de Ligt pronto a cambiare idea.