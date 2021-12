Svolta per Juve e Inter: Milinkovic-Savic saluta con lo scambio

Il futuro di Milinkovic-Savic sarà lontano dalla Lazio: spunta il clamoroso scambio per il centrocampista serbo

Non è un mistero, il calciomercato invernale è ormai alle porte ed i club di tutta Europa stanno già valutando le prossime operazioni, sia in entrata che in uscita. Tra questi vi è la Lazio di Maurizio Sarri che, tuttavia, potrebbe finire per salutare nei prossimi mesi uno dei pilastri della rosa biancoceleste: Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello serbo è nei pensieri di diverse società, ormai da tempo, con Juventus ed Inter in primissima fila per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus tenta il colpaccio dal Milan: scambio più soldi per il big

Nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2024, l’addio dell’ex Genk valutato non meno di 70 milioni di euro da Claudio Lotito, appare sempre più probabile. Juventus ed Inter ci hanno pensato nelle passate sessioni di mercato e continuano a farlo: tuttavia, Milinkovic-Savic l’anno prossimo potrebbe salutare la Lazio e la Serie A, in un clamoroso scambio con il top club di Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a giugno | Si offre al Milan

Juve e Inter ko: Sarri gongola, scambio per Milinkovic-Savic

Si tratta del Chelsea che ha valutato l’assalto al centrocampista già nella scorsa sessione estiva di mercato e che vorrebbe riprovarci, con un suggestivo scambio, al termine dell’attuale stagione. Sul piatto il cartellino di uno dei pupilli di Maurizio Sarri, i cui rapporti con il centrocampista della Lazio sembrerebbero non dei migliori nelle ultime settimane.

Il tecnico quindi vorrebbe puntare per la porta biancoceleste ad una sua vecchia conoscenza: lo spagnolo Kepa. Il portiere fatica a trovare spazio a Londra e, nella Capitale, sarebbe un titolare inamovibile.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, strada in salita per il bomber a gennaio | Doppia beffa

Un’operazione che potrebbe decollare tra sei mesi, con Inter e Juventus a mani vuote nella corsa al cartellino di Milinkovic-Savic.