Calciomercato Juventus, de Ligt via: spunta l’indizio sulla destinazione

Il futuro di Matthijs de Ligt è ancora in bilico. Il centrale olandese della Juventus è pronto anche a dire addio alla società bianconera: l’indizio

Saranno mesi decisivi in casa bianconera per quanto riguarda la situazione del centrale olandese, Matthijs de Ligt. Lo stesso noto agente, Mino Raiola, ha fatto intendere che potrebbe esserci un cambio di squadra in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportano gli esperti di Sisal Matchpoint, come riporta agimeg, il suo futuro dovrebbe essere ancora alla Juventus visto la quota a 2,00, ma sulle tracce dell’ex Ajax ci sarebbero le big d’Europa, tra cui il Real Madrid, con Ancelotti pronto ad accogliere a braccia aperte con la quota a 4,50.

LEGGI ANCHE >>>Rangnick beffa Juve e Milan | Colpo ad un passo dalla Francia

Calciomercato Juventus, de Ligt pronto all’addio

Un’idea suggestiva in ottica futura con la possibilità di trovare compagini di livello europeo: lo stesso Mino Raiola ha fatto intendere che il suo assistito è pronto a cambiare aria dopo le stagioni disputate in maglia bianconera. Dopo il suo arrivo dall’Ajax, il centrale olandese non è riuscito ad imporsi in Champions League fallendo anche in campionato com’è avvenuto nello scorso anno. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi con la volontà decisiva del centrale della Juventus.