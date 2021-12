Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna: scambio tra top

L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra pronta anche per uno scambio

Una rincorsa importante per l’Inter, targata Simone Inzaghi, che si è laureata campione d’inverno in Serie A: ottimo percorso anche in Champions per la compagine nerazzurra.

Nel corso di questi mesi si sono messi in luce diversi calciatori che erano così partiti in sordina dopo il loro arrivo in estate. Tra questi c’è Denzel Dumfries, che ha messo a segno in pochi giorni il suo secondo gol. Come svelato in anteprima dal portale “Defensacentral” il Real Madrid sarebbe interessato al laterale olandese, arrivato all’Inter dopo la cessione di Hakimi al PSG. Così Carlo Ancelotti potrebbe così optare al nuovo rinforzo per la fascia destra visto che c’è solo il terzino spagnolo Carvajal.

Con Carlo Ancelotti lo stesso Lucas Vazquez sta giocando più in proiezione offensiva con il terzino olandese che potrebbe essere considerata un’ottima alternativa la corsia esterna del Real Madrid.

Calciomercato Inter, idea suggestiva in casa nerazzurra

Così la stessa società nerazzurra dovrebbe arrivare a mettere a segno colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Settimane importanti per arrivare così ad essere protagonista in vista dei prossimi mesi anche in campo europeo. Dumfries sta continuando a crescere di settimana in settimana per arrivare così protagonista.