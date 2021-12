Juventus, assalto a de Ligt: maxi scambio ‘provocatorio’

La Juventus valuta il futuro di de Ligt: provocazione e scambio due per uno per salutare il gioiello olandese

La Juventus ha portato a casa l’ultima gara del 2021, con una bella vittoria sul Cagliari che ha chiuso il girone d’andata della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ed è proprio l’allenatore toscano ad aspettarsi, nelle prossime settimane, diverse novità dal calciomercato invernale. Gennaio può quindi regalare sorprese nello scacchiere tattico bianconero, sia in entrata che per quanto riguarda eventuali cessioni.

Il nome di Matthijs de Ligt rimane tra i possibili partenti ma solo la prossima estate. A pensare al forte centrale olandese è il Chelsea campione d’Europa in carica che ha intenzione di consegnare a Tuchel, a giugno, un centrale di primissimo livello. Il Chelsea è forte su Matthijs de Ligt ma la Juventus, in tutta risposta, ha pronta una provocatoria controfferta per l’addio dell’ex capitano dell’Ajax.

Chelsea su de Ligt: doppia contropartita per la Juventus

Sul piatto, per volontà dei dirigenti bianconeri per far sì che de Ligt saluti Torino il prossimo luglio, la richiesta di due pedine di Tuchel. In primis Mason Mount, trequartista cresciuto nelle giovanili del Chelsea e valutato circa 70 milioni.

In seconda battuta la Juventus vorrebbe Malang Sarr, accostato nelle ultime settimane anche all’Inter e il cui cartellino si avvicina ai 15 milioni. Una valutazione complessiva di 85 milioni che supera proprio grazie al centrale francese quella del cartellino di de Ligt.

Situazione dunque in divenire, quando mancano ancora diversi mesi all’estate 2022: la maxi richiesta della Juventus al Chelsea per l’addio di de Ligt.