Juventus nei guai, ‘colpa’ del Chelsea: scambio per il big

La Juventus rischia di veder partire il gioiello di Allegri: scambio e cash, arriva l’offerta dal top club

La vittoria per 2-0 sul Cagliari chiude il 2021 della Juventus, quinta in classifica e a -4 dall’Atalanta. Il club bianconero guarda al calciomercato invernale che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 4 gennaio. Diversi i nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’ per gennaio anche se è per giugno che le manovre più importanti potrebbero concretizzarsi, sia in entrata che in uscita. In tal senso, sulla strada della Juventus potrebbe esserci indirettamente il Chelsea, pronto a rinforzare la difesa di Tuchel. I ‘Blues’ hanno puntato Marquinhos e Kimpembe per l’anno prossimo.

Se uno dei due dovesse trasferirsi alla corte dei campioni d’Europa, allora il PSG potrebbe tornare alla carica per uno dei pilastri di Massimiliano Allegri. Si tratta di Matthijs de Ligt, centrale olandese più vicino all’addio dopo le recenti dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro dell’ex capitano dell’Ajax. Il ds Leonardo è pronto a preparare un’offerta importante per il centrale della Juventus, arrivato a Torino nell’estate 2019 per 85 milioni di euro.

Juventus, scambio per de Ligt: l’offerta del PSG

Il PSG è pronto a farsi avanti per Matthijs de Ligt, con lo scambio. È questa l’ultima idea della società di Al-Khelaifi che è a caccia di un centrale di spessore per l’anno prossimo. L’olandese è in cima alla lista del ds Leonardo, pronto ad offrire il cartellino di uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus negli ultimi mesi. Si tratta di Leandro Paredes, valutato 30 milioni ed in scadenza nel 2023 con il PSG.

Oltre all’argentino, i francesi proporrebbero anche un conguaglio cash di 40 milioni: un’offerta che la Juventus potrebbe quindi valutare per la prossima estate.

Situazione in divenire, adesso Paredes potrebbe davvero essere la pedina giusta per lasciar partire de Ligt in direzione PSG.