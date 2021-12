Conte fa tremare la Juventus: scambio choc per de Ligt

La Juventus rischia di veder partire Matthijs de Ligt: Conte è pronto a farsi avanti con lo scambio per l’olandese

L’obiettivo di chiudere il 2021 con una vittoria è stato centrato. Archiviato il successo sul Cagliari, per la Juventus è ora di valutare le prossime operazioni di calciomercato. Non è un mistero che, in uscita, uno dei nomi più caldi resti quello di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese piace a mezza Europa e le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, l’addio alla Juventus è tutt’altro che improbabile. Ecco che alla lunga lista delle pretendenti per l’ex capitano dell’Ajax si sarebbe aggiunto anche il Tottenham di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe in mente il possibile assalto al forte difensore, che la Juventus nell’estate 2019 ha pagato ben 85 milioni di euro dalla società olandese. Il manager degli ‘Spurs’ avrebbe già un’idea della possibile proposta alla ‘Vecchia Signora’ per convincere il ds Cherubini a lasciar partire de Ligt, tra gennaio e giugno.

Conte stringe per de Ligt: doppia ipotesi

Non è impossibile, seppur molto complesso, che de Ligt lasci la Juventus già nelle prime settimane del 2021. Più probabile che la cessione, se ci sarà, avvenga in estate. Per questo la prima offerta di Conte sarebbe quella di un conguaglio cash di 50-60 milioni di euro più una contropartita: resta viva l’ipotesi Ndombele, affiancato a lungo ai colori bianconeri.

La posizione della Juventus è chiara: l’addio è possibile solo a giugno, per un’offerta di soli cash tra gli 80 ed i 100 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, con de Ligt che potrebbe avvicinarsi alla casacca del Tottenham nel 2022: Conte alla finestra.