Anticipo sull’Inter, la Juventus ha la carta giusta: sì allo scambio

La Juventus punta a rinforzarsi nel mercato di gennaio: possibile anticipo all’Inter con la contropartita giusta per il sì

L’anno si è chiuso con un sorriso per la Juventus che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva battendo il Cagliari.

Quarto posto più vicino grazie al contemporaneo pareggio dell’Atalanta contro il Genoa ed allora gennaio può essere ancora di più il momento giusto per dare quei rinforzi che consentirebbero ad Allegri di guardare con maggior serenità alla seconda parte di stagione. Del resto c’è una qualificazione in Champions da conquistare, oltre agli ottavi di finale delle principale competizione europea da affrontare. Insomma una duplice motivazione per sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nel mercato di riparazione. Una potrebbe arrivare dalla stessa Serie A in un incrocio che metterebbe fuori dai giochi l’Inter. A vantaggio dei bianconeri la possibilità di mettere sul piatto una contropartita in grado di accontentare la società.

Calciomercato Juventus, anticipo all’Inter: lo porta Rugani

Il calciatore bianconero che potrebbe facilitare l’operazione è Daniele Rugani, sicuramente tra gli esuberi della Juventus visto che sta trovando pochissimo spazio in campo. Il nome dell’ex Empoli trova però consenso in casa Lazio visto che Maurizio Sarri è da tempo un suo estimatore. Ecco allora che proprio il difensore potrebbe essere proposto come pedina di scambio per arrivare a Luiz Felipe.

Centrale in scadenza di contratto a fine stagione, il brasiliano (che presto potrebbe anche vestire la maglia dell’Italia) difficilmente rinnoverà con il club biancoceleste e da gennaio può accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero. Sulle sue tracce c’è da tempo l’Inter, società attenta ai calciatori in scadenza come dimostra l’affare Calhanoglu, ma l’intenzione della Juventus è anticipare la concorrenza per far arrivare a Torino già a gennaio il rinforzo difensivo per Allegri. Rugani per strappare il sì della Lazio al trasferimento di Luiz Felipe a stagione in corso: la Juventus prova l’anticipo.