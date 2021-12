La Juventus non fa sconti: scambio stellare col Chelsea per de Ligt

Calciomercato Juve: le parole di Raiola hanno fatto riesplodere i rumors sul futuro di de Ligt. Le richieste al Chelsea campione d’Europa

“È facile parlare di attaccamento alla maglia, ma è più difficile dimostrarlo. Alcuni sono più attaccati al proprio procuratore che alla maglia. Dybala è il numero 10 della Juve, de Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono ottimi, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo”.

Nel pre-partita di Juventus–Cagliari Maurizio Arrivabene ha ‘risposto’ così a Mino Raiola, che negli scorsi giorni aveva parlato della volontà del suo assistito, de Ligt, di fare un ulteriore passo avanti nella propria carriera. Dichiarazioni che hanno immediatamente riacceso rumors e indiscrezioni di calciomercato e spaventato i tifosi bianconeri. Il difensore olandese, infatti, è sempre nel mirino dei top club con il Chelsea campione d’Europa in prima fila. Ecco la posizione della Juventus e le richieste per l’ex capitano dell’Ajax. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, le richieste per de Ligt: tutti i dettagli

Come noto, i Blues sono alla finestra per de Ligt anche alla luce della situazione contrattuale di Thiago Silva, Rudiger e Christensen, tutti in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Dalla prossima estate scatterà la clausola rescissoria di 150 milioni di euro inserita nel contratto del centrale olandese, e in ogni caso la sua valutazione è di almeno 100 milioni di euro. Servirà insomma un’offerta irrinunciabile e la dirigenza della Juventus, dal canto suo, potrebbe chiedere delle contropartite tecniche come Sarr, per un colpo in difesa, e una stella del Chelsea come Mason Mount. L’inglese è ritenuto incedibile dai Blues e la società londinese è avvisata: la Juve non farà sconti per de Ligt.