Calciomercato Milan, Pioli trema: il Chelsea punta la stella

Il Chelsea può tornare alla carica per uno dei pilastri di Stefano Pioli: Tuchel in pressing, il Milan rischia grosso

Due giorni al big match di San Siro che rappresenta un vero e proprio spartiacque stagionale per il Milan di Pioli. I rossoneri affronteranno il Napoli, sperando di non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista. I pensieri della dirigenza di via Aldo Rossi sono tuttavia orientati anche sul prossimo calciomercato, quando mancano poco più di due settimane alla riapertura ufficiale della sessione invernale. Diversi i nomi accostati alle entrate per la gioia di Pioli ma non solo: numerosi i profili che potrebbero salutare Milanello già nelle prime settimane del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Il Milan corre ai ripari, centrale dalla Francia: idea di scambio e ostacolo Premier

In tal senso, oltre a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico emiliano, la società rossonera dovrà difendersi dagli assalti dei top club europei per i big rossoneri. In particolar modo il Chelsea campione d’Europa ha posto nel mirino per le prossime settimane uno degli insostituibili dell’undici milanista. È Thomas Tuchel in pressing, in prima persona, per l’acquisto di un nuovo laterale mancino.

LEGGI ANCHE >>>Via Benitez, l’Everton sceglie ‘italiano’: il Milan in allarme

Milan, Tuchel vuole il big: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, Tuchel per sostituire l’infortunato Chilwell e affiancare Marcos Alonso, avrebbe deciso di puntare forte su Theo Hernandez. Il terzino francese non ha ancora rinnovato con il Milan (è in scadenza il 30 giugno 2024) ed è finito in cima alla lista del Chelsea per la corsia mancina di difesa.

I ‘Blues’ possono quindi presentare un’offerta già a gennaio per il laterale classe 1997 che, in rossonero, si sta attestando ormai da diversi mesi come uno dei migliori terzini al mondo.

LEGGI ANCHE >>>Addio Juventus: subito al Milan nel calciomercato invernale

Theo Hernandez in questa stagione ha collezionato 19 presenze complessive, condite da 1 rete e 5 assist vincenti.