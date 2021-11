Stagione finita, follia Chelsea in Serie A: la risposta immediata

Il Chelsea alle prese con l’infortunio di Chilwell punta gli occhi in Italia: la proposta con risposta immediata

“Rottura del legamento crociato anteriore”. Non lascia speranze per questa stagione la diagnosi fatta a Chilweel, terzino sinistro del Chelsea di Tuchel. Nella trionfale vittoria contro la Juventus i Blues hanno perso l’esterno inglese per tutta la stagione.

Se ne riparlerà il prossimo anno, lasciando di fatto vacante una posizione nella rosa dei campioni d’Europa. Non certo l’ideale quando si gioca ogni tre giorni e si vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. Per questo Abramovich è pronto ad intervenire sul mercato e per farlo non ha intenzione di badare a spese. Il Chelsea potrebbe così acquistare un esterno mancino alla riapertura del mercato e l’idea è quella di provare a soffiare Theo Hernandez al Milan.

Calciomercato Milan, proposta Chelsea per Theo Hernandez

Per arrivare al terzino francese ex Real Madrid il Chelsea sarebbe pronto a proporre al Milan Ziyech. Il trequartista ex Ajax non sta trovando molto spazio con Tuchel ed è seguito dai rossoneri ma sulle sue tracce c’è anche il Barcellona con i Blues che hanno aperto alla possibilità di cederlo anche in prestito.

L’idea però non trova terreno fertile nella dirigenza rossonera. Theo Hernandez rappresenta uno dei perni della squadra di Pioli e con il primo posto in campionato e uno scudetto da provare a conquistare, un suo addio a stagione in corso non è assolutamente contemplato. Così il Chelsea dovrà rivolgere verso altri lidi le proprie attenzioni: non sarà il francese il sostituto di Chilweel.

D.B.