Il Bayern Monaco torna sulle tracce di Ivan Perisic, esterno sinistro dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

E’ stata un’altra serata di gloria per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria interna sul Napoli di Luciano Spalletti, si è lanciata anche in Champions League, staccando il pass per gli ottavi di finale, battendo lo Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri, guidati dalla doppietta di un Dzeko in forma smagliante, hanno centrato un obiettivo che in casa Beneamata mancava addirittura da 10 anni, quando sulla panchina c’era Claudio Ranieri, attuale tecnico del Watford in Premier League. Neanche Antonio Conte, ora al Tottenham, in due stagioni con l’Inter è riuscito ad arrivare a questo traguardo che porterà nelle casse dell’Inter circa 10 milioni di euro.

Fra i migliori in campo della squadra di Simone Inzaghi, ancora una volta in questa stagione, spicca il nome di Ivan Perisic. L’esterno sinistro croato, in scadenza di contratto nella prossima estate, sta vivendo forse la sua migliore stagione in carriera ed è diventato uno dei nomi più caldi in vista dell’imminente finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Inter, Perisic richiesto: le ultime

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che ha avuto Perisic nella stagione del Treble, vorrebbe tornare alla carica per il giocatore croato a gennaio. L’ex Wolfsburg è una garanzia e l’imminente scadenza del suo contratto abbassa notevolmente il prezzo del suo cartellino.

L’Inter però, come spiegato anche da Marotta, non sembra intenzionata a mollare la presa sul futuro di Ivan Perisic. I nerazzurri sono infatti pronti a far muro ad un’eventuale cessione a gennaio e stanno lavorando alacremente per provare un rinnovo in extremis del giocatore.