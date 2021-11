Conte asfaltato, arriva l’attacco: “Il miglior risultato”

L’ennesimo durissimo attacco nei confronti di Antonio Conte, dopo l’addio all’Inter e l’approdo al Tottenham dell’ex ct

Staccato ufficialmente il pass per gli ottavi, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva l’insidiosa trasferta in casa del Venezia. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, conquistato il tricolore, Antonio Conte decise di chiudere la sua avventura con la società meneghina. Un addio tra dubbi e polemiche, cancellato poi dall’arrivo del tecnico piacentino dalla Lazio durante il calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Shakhtar, Inzaghi gongola: “È un valore aggiunto”

In tal senso, l’ex commissario tecnico è finito nel mirino del giornalista Fabio Ravezzani che non ha risparmiato diverse critiche a Conte. Su Twitter, Ravezzani ha cinguettato dopo il 2-0 dei nerazzurri rifilato allo Shakhtar Donetsk: “L’Inter manda un messaggio forte a Conte che non credeva più in lei“.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Shakhtar 2-0: doppio Dzeko spiana la strada per gli ottavi

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Conte nel mirino: “Inter giudicata troppo presto”

Una frecciata che trova, tuttavia, seguito con nuove pesanti frasi del giornalista che non le manda a dire ad Antonio Conte.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“L’Inter è agli Ottavi e ottiene il miglior risultato internazionale degli ultimi 10 anni. Non è poco per una squadra che Conte aveva giudicato frettolosamente in disarmo“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, restyling in difesa: nuovo nome dalla Champions

Il giornalista ha poi concluso: “I grandi dirigenti (Marotta e Ausilio) tengono il timone e arrivano in porto mentre altri abbandonano la nave“.