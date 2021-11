Guardiola pronto a tutto: lo scambio per convincere il Milan

Il Manchester City mette gli occhi su un calciatore del Milan: lo scambio possibile tra Guardiola e i rossoneri

Pep Guardiola mette gli occhi sul Milan. Il Manchester City non finisce mai la sua fame di acquisti e il prossimo potrebbe arrivare proprio dai rossoneri. Ne parla ‘fichajes.com’ secondo cui la squadra inglese starebbe monitorando il nostro campionato alla ricerca di un rinforzo giusto per il proprio reparto avanzato.

Uno dei possibili nomi fatti dal tabloid spagnolo è quello di Leao: l’attaccante portoghese sta vivendo una stagione importante che potrebbe consacrarlo definitivamente. Già quattro i gol realizzati in campionato finora, non lontano dal suo record di otto reti ottenuto con la maglia del Lille. A 23anni Leao è pronto per un ulteriore salto di qualità e Guardiola lo stima molto. Ecco perché il Manchester City potrebbe farsi avanti e dall’interesse dei Citizens potrebbe nascere uno scambio che accontenterebbe anche il Milan.

Calciomercato Milan, Guardiola vuole Leao: il possibile scambio

I rossoneri, infatti, hanno la necessità di rinforzare anche il reparto arretrato. Romagnoli è in scadenza di contratto, Kjaer va per i 33 anni, mentre Gabbia non convince del tutto. Così, per il prossimo anno, servirà un elemento giovane che possa alternarsi con Tomori e lo stesso difensore danese.

Proprio dal Manchester City potrebbe uscire il nome giusto. Guardiola per arrivare a Leao potrebbe proporre Nathan Akè come contropartita, oltre ad un conguaglio economico. Il 24enne olandese, acquistato per oltre 40 milioni un anno fa, è stato impiegato con il contagocce e potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento in Italia.

D.B.