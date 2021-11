Inter-Shakhtar Donetsk, Marotta annuncia i rinnovi: “Sono ottimista”

Prima del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Beppe Marotta annuncia l’ottimismo per i rinnovi nell’Inter

Partita importante per il cammino in Champions League dell‘Inter quella di oggi contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sono chiamati a vincere per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.

Poco prima del fischio d’inizio del match ai microfoni di ‘Sky Sport’ Beppe Marotta è tornato a parlare della situazione rinnovi in casa Inter, vista soprattutto la situazione contrattuale di Brozovic, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Marotta ottimista sulla questione rinnovi: “Inter club appetibile”

L’Inter vuole conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League questa sera nel match contro lo Shakhtar Donetsk, ma la società nel frattempo continua a lavorare anche per il futuro del club.

Infatti ai microfoni di ‘Sky Sport’ Beppe Marotta prima della partita ha parlato della situazione rinnovi affermando: “Sappiamo di offrire ai giocatori un club appetibile, l’Inter ha una storia e un palmares da rispettare. Cose che non si trovano altrove. I nostri giocatori lo hanno capito e sono ottimista sui rinnovi, dopo Barella e Lautaro proseguiremo con gli altri”. Dunque anche per Brozovic potrebbe presto arrivare il prolungamento, evitando così l’addio a parametro zero.