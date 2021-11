Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni UFFICIALI: Dzeko in attacco

Partita fondamentale per l’Inter contro lo Shakhtar Donetsk per approdare agli ottavi di Champions League: le scelte ufficiali dei tecnici

Si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League questa sera l’Inter, che affronterà a San Siro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

Dopo lo 0-0 dell’andata ai nerazzurri servirà una vittoria per essere sicuri di passare il turno, vittoria del Real Madrid permettendo contro lo Sheriff Tiraspol. Per il match di questa sera Simone Inzaghi si affida alla sua migliore formazione, facendo solamente un cambio rispetto alla partita di domenica contro il Napoli. Infatti a partire titolare in attacco accanto a Lautaro Martinez sarà Dzeko e non Correa. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matviyenko; Tete, Stepanenko, Maycon; Pedrinho, Solomon; Fernando. All.: De Zerbi